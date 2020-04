Coronavirus : I nomi dei medici che ci tengono a casa!

Il premier Conte, quando deve porgerci ogni supposta di grossa pezzatura, per rinviare la fine del periodo di quarantena – alias reclusione domiciliare – è solito iniziare la vestizione del pupo, così dicendo :

ho consultato il Comitato Tecnico-Scientifico che così mi ha suggerito.

Dopo di ché Giuseppi spinge con pollice sulla … suggerita supposta !

I Social, subito dopo, seguendo il solco governativo rincarano la dose scrivono, a cascata, che il prolungamento della detenzione domiciliare è ineludibile perché lo dicono gli scienziati.

Stendiamo un velo pietoso sui giornalini di periferia !

Ovviamente, chiunque davanti al termine altisonante di SCIENZIATO ripone nel baule ogni perplessità e si prona alla voluntas salvifica della SCIENZA incarnata da ogni membro di quel Comitato Tecnico-Scientifico.

Da essere curioso, mi sono chiesto :

Chi sono questi SCIENZIATI ?

Quali i loro nomi ?

Quali le loro esperienze e relative specializzazioni maturate sul campo?

Insomma, nelle mani di quali SCIENZIATI è affidata la nostra vita ?

Il Ministro della Sanità : un esperto di come si vive facendo il politico

Sicuramente scienziato non è il ministro della salute Roberto SPERANZA, dove Speranza è il suo cognome e non, come recita un antico adagio, quella che muore per ultima.

Speranza è molisano, nella vita ha fatto solo il politico, come altri, del resto, e Noi siciliani della provincia di Trapani ne conosciamo più di uno, ma certamente non SCIENZIATO !

Dopo la laurea in Scienze Politiche alla Luiss a Roma e la specializzazione in Storia dell’Europa mediterranea, ha intrapreso la fulminante carriera politica che però, fino ad alcuni mesi fa pochi conoscevano.

Un predestinato :

nel 1994, a 25 anni, consigliere comunale a Potenza;

a 30 anni, ovviamente assessore all’urbanistica e, pure segretario regionale dei Democratici di Sinistra .

. dal 2013, siede in Parlamento eletto alla Camera nel listone omnibus del Partito Democratico, che poi ha lasciato, seguendo il suo leader Pierluigi Bersani, nella fallimentare esperienza di Liberi e Uguali.

Turandoci il naso e sforzandoci di pensare positivamente, diciamo che Speranza e Conte, per governare il popolo non possono che succhiare il latte di illustri e competenti consulenti.

Un potentissimo esercito di eminenti epidemiologi, di virologi, di biologi, tutti esperti di fama, quantomeno nazionale !

Forse.

Andiamo, step by step.

Dato che Conte non ne ha mai rivelato i nomi dei suoi consiglieri-scienziati, ho pensato di individuarli.

E’ stato abbastanza facile rintracciarli, essendo stato sufficiente accedere al sito web della Protezione Civile nazionale e spulciare le ordinanze ed i decreti del Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

In particolare il decreto 371 del 5 febbraio scorso, a firma del Borrelli stesso che ha istituito l’ormai famoso Comitato tecnico-scientifico, i cui compiti di consulenza sono ampi :

organizzare gli interventi di soccorso alla popolazione;

alla popolazione; realizzare attività volta all’acquisizione di farmaci , dispositivi medici, di protezione individuale, e biocidi;

, dispositivi medici, di protezione individuale, e biocidi; programmare le misure necessarie per la rimozione delle situazioni di pericolo al fine di salvaguardare l’incolumità della popolazione.

Per suddette enormi incombenze di rilevante responsabilità non può che ricorrere ad autorevoli esperti e qualificati rappresentanti degli enti e delle amministrazioni interessate, per competenza.

In sintesi: SCIENZIATI

Ecco chi sono.

Sappiate che se stare istintivamente pensando ad esperti epidemiologi, statistici, luminari della scienza, ricercatori, professororoni universitari,

allora potreste rimarrete delusi.

Sono solamente burocrati, ben accomodati su comode poltrone di pelle e velluto !

Ecco i nomi dei componenti il Comitato tecnico-scientifico Covid19

Il Coordinatore del Comitato

Agostino Miozzo

È coordinatore dell’Ufficio promozione e integrazione della Protezione Civile nazionale.

Laureato in medicina a Milano. Nel curriculum segnala anche un corso di perfezionamento in chirurgia ostetrico-ginecologica svolto ad Harare nello Zimbabwe nel lontano 1982 proprio un paio d’anni che quel Paese africano era uscito dall’apartheid.

Nessuno sapeva che le università dello Zimbabwe sono le migliori del mondo ?

Che lì Zimbabwe spende il 99% del PIL nell’istruzione ?

Ecco perché poi la gente è a piedi nudi e vive nei villaggi !

Il dottor Miozzo vanta, altresì, un corso di supervisore presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre il ruolo politico presso l’ONG Emergency nella qualità di “Responsabile delle relazioni internazionali” !

Accipicchia, quindi ha collaborato con le strutture militari, i servizi di intelligence dell’UE, degli Stati Membri, del Parlamento europeo e della Commissione Europea.

Infine, è coordinatore degli interventi di emergenza a seguito di calamità naturali o provocate dall’uomo (conflitti, guerre, incidenti tecnologici) nel Terzo Mondo.

Qui il Curriculum completo del dottor Agostino Miozzo.

Altri componenti del Comitato

Giuseppe Ruocco

E’ Segretario Generale del Ministero della salute.

Laureato in medicina, ha una specializzazione in internistica, però ha anche interesse per l’arte, consacrato dal diploma di pianoforte.

Esticazzi !

In ambito Onusiano, il dottor Ruocco presiede la Task force UN per il G7 ed il G20 salute ed il Tavolo Italia – decade per la nutrizione. Infine, è stato già componente dell’unità di crisi del Ministero della salute per la pandemia influenzale del 2009-10 e, nel periodo 2001-2004, sul rischio NRBCE (ovvero di attacco nucleare, radiologico, biologico, chimico e da esplosivi).

Qui il Curriculum completo del dottor Giuseppe Ruocco.

Claudio D’Amario

E’ Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

Laureato in medicina, ha conseguito due specializzazioni, una in internista e una seconda in igiene.

Sul campo, possiede un’esperienza presso l’ASL di Pescara, quale dirigente medico di Laboratorio Analisi.

Tra le altre esperienze, quella di Amministratore Straordinario presso l’Ospedale Israelitico di Roma.

Insomma, un medico manager senza esperienze dirette maturate tra i colpiti dalle epidemie !

Qui il Curriculum completo del dottor Claudio D’Amario.

Mauro Dionisio

E’ direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute.

Laureato in medicina a Napoli, ha conseguito, altresì, una specializzazione in internistica, ed una in igiene.

Una fonte di conoscenze impareggiabile, saprà tutto su come viaggiano per arrivare a destinazione i virus.

Qui il Curriculum completo del dottor Mauro Dionisio.

Giuseppe Ippolito

E’ direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

Laureato in Medicina, è specialista in malattie infettive e dermatologia. Successivamente ha altresì conseguito un master in direzione, organizzazione e gestione delle aziende sanitarie.

Collaboratore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) per l’assistenza, la diagnosi, la risposta e la formazione sulle malattie infettive ad alta infettività.

Ha fatto parte, in passato, della Commissione Nazionale AIDS, del Comitato per la SARS (2003-2005) e della Task Force Nazionale per l’influenza A/H1N1 (2009-2010).

Possiamo convenire, pertanto, che, pur non essendo uno scienziato nel terminel letterale del termine, sia un tecnico esperto della materia.

Qui il Curriculum completo del dottor Giuseppe Ippolito.

Silvio Brusaferro

E’ presidente dell’Istituto Superiore di Sanità.

Laureato in medicina a Trieste, ha successivamente conseguito una specializzazione in igiene.

Brussaferro divide il suo lavoro dirigenziale con quello dell’insegnamento di Igiene Generale e Applicata presso l’università di Udine.

Qui il Curriculum completo del dottor Silvio Brusaferro.

Alberto Zoli

E’ Direttore Generale dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), attivata in Regione Lombardia nell’aprile 2008.

Laureato in medicina a Bologna, ha conseguito la specializzazione in igiene a Chieti per poi arricchire il bagaglio formativo con un master alla Bocconi di Milano in Management delle Aziende Sanitarie.

Dopo una triennale esperienza sul campo, quale responsabile del Presidio Ospedaliero di Ravenna (fine anni 90), ha intrapreso la carriera dirigenziale.

Qui il Curriculum completo del dottor Alberto Zoli.

Tutti personaggi da scrivania. Conoscitori di pandemie? Sicuramente, o probabilmente, forse, più o meno, ma gente che sa trasmettere certezze al Premier. Certezze che lo motivano a produrre una sequenza di DPCM, senza più aver necessità di ascoltare i due rami del Parlamento che, per il bene della Nazione, si è auto ritirato in lunga quarantena.

VIVA L’ITALIA,

VIVA LA SCIENZA,

LUNGA VITA A COTANTI SCIENZIATI.

AIUTOOOOOO