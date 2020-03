Coronavirus : Montanari denunciato per le dichiarazioni a ByoBlu

« La voce di Montanari, oltre a generare confusione e disinformazione tra i cittadini, andando nella DIREZIONE CONTRARIA a quella indicata dalle Istituzioni sanitarie nazionali e internazionali, oltre ad essere priva di ogni fondamento scientifico, può portare a comportamenti illegali e pericolosi da parte dei cittadini, uscendo di casa o sottovalutando la pandemia ».

Per queste ragioni, perchè un MEDICO non si piegherebbe alla DIREZIONE data dalle ISTITUZIONI, “Patto per la Scienza”, come annunciato in dettaglio sul proprio sito web, ha presentato un esposto alla Magistratura italiana.

Anche la virologa dell’Ospedale Sacco di Milano viene contestata !

L’associazione [1], fino a pochi giorni fa di fatto sconosciuta, si è resa nota durante lo “stato di emergenza” da Coronavirur Covid-19 :

denunciando il dottor Stefano Montanari ;

; denunciando il politico Vittorio Sgarbi ;

; inviando una diffida alla professoressa Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano.

Quest’ultima, perché aveva dichiarato : « è una follia questa emergenza, si è scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale » (23.2.2020), e « tra poco il 60-70% della popolazione è positivo ma non dobbiamo preoccuparci » (13.3.2020).

Per “Patto per la Scienza”, in particolare Montanari « proferisce affermazioni gravi, manifestando tesi e dubbi sulla pericolosità del virus SARS-CoV-2, sulle modalità di diffusione del contagio e sulle misure di contenimento adottate dal Governo rispetto a tali problematiche ».

Il dottor Stefano Montanari, tra l’altro, è accusato di godere di « appeal e credibilità su scala nazionale su ampie fasce di popolazione ». Una delle tre interviste “incriminabili”, secondo l’associazione, è apparsa sul video-blog ByoBlu che “Patto per la Scienza” definisce come « molto noto negli ambienti alternativi ».

Cosa ha detto Stefano Montanari ? Per gli accusatori, avrebbe sminuito la pericolosità del virus Covid-19

Ma cosa ha detto di così grave il dottor Stefano Montanari il 19 marzo davanti le telecamere di ByoBlu ?

Il coronavirus Covid-19 ? « Si tratta di un virus influenzale », i coronavirus « non sono virus che normalmente possono causare la morte; anzi, molto spesso sono del tutto innocui ».

Poi, ancora, più in dettaglio, Montanari spiega come « questo almeno [il Covis-19, NdR] è estremamente infettivo […] ma rimane innocuo, rimane privo di qualunque segno clinico, di qualunque sintomatologia, nella stragrande maggioranza delle persone. Dove colpisce in maniera patologica è nei vecchi, soprattutto nei vecchi che PRENDONO CERTI FARMACI che servono per …. [qui improvvisamente il video s’interrompe e non sapremo a quale farmaco si riferisse il dottor Montanari, NdR], vecchi che hanno malattie polmonari, vecchi che hanno comunque altre patologie. Le persone sane non subiscono assolutamente nessun danno da questo virus ».

« Io sono convinto – prosegue nell’intervista contestata da “Patto per la Scienza” – che se andassimo a cercare il virus [il Covid-9, NdR] nei 60 milioni di italiani, almeno in 30 milioni, probabilmente di più, lo troveremmo. […] La mortalità è bassissima, la mortalità “da” virus, probabilmente addirittura inesistente, la malattia “con” virus è diversa. […] Morire “di” una malattia vuol dire che quella è la causa della morte. Per esempio un infarto cardiaco è causa di morte, se lei va sotto il treno quel trauma è causa di morte. Se lei va sotto il treno ed aveva il raffreddore, quel raffreddore non è causa di morte ».

Sul concetto di morire “di” (o “per”) e morire “con” avevamo scritto il seguente articolo pochi giorni addietro basandosi sui dati dell’Istituto Superiore di Sanità.

Montanari, nel proseguio dell’intervista, spiegava : « Noi abbiamo 650.000 persone che tutti gli anni fisiologicamente muoiono in Italia, se andassimo a controllare i 650.000 morti che abbiamo tutti gli anni, ne troverebbe più della metà, probabilmente molti di più perché si tratta di vecchi, che hanno questo coronavirus nel loro organismo. Quindi siamo difronte a qualcosa non di pompato ma enormemente di più, enormemente. […] I morti [di coronavirus, NdR] sono mediamente degli ottantenni e i morti [di morte “naturale”, NdR], in Italia, sono mediamente degli ottantenni, e quindi non è cambiata di un giorno la statistica ».

Nel merito, si precisa che in Italia, nel 2018, dati ISTAT alla mano, sono morte 633.133 individui; in particolare in provincia di Bergamo 9.977, cioè 27 morti ogni giorno, e nell’intera Lombardia sono decedute 99.542 persone. In merito alle cause di morte, di sole “malattie ipertensive” (concausa nel 76% dei casi dei morti “con” coronavirus), in Italia, nel 2014, ancora secondo l’ISTAT, sono morte 30.690 persone, invece per suicidio / autolesionismo 4.147.

La verità, denuncia infine Stefano Montanari, è che « queste persone hanno bisogno di un’assistenza respiratoria, quindi di respiratori. […] Il fatto che noi non gli abbiamo o ne abbiamo troppi pochi quella che, se vuole, chiami pure emergenza, è il fatto che da 10 anni noi abbiamo distrutto il nostro Sistema Sanitario, abbiamo chiuso reparti ospedalieri, abbiamo addirittura chiuso i piccoli ospedali, l’attrezzatura viene comperata poca e male, i prezzi [dell’acquisto delle apparecchiature, NdR] in Italia sono più cari che in altri Paesi perché in Italia vige un sistema di corruzione capillare, […] il che significa che il poco denaro che abbiamo viene utilizzato male. Quindi ci troviamo di fronte ad un’emergenza a cui non siamo preparati perché i nostri governanti […] hanno distrutto un Sistema Sanitario ».

L’intervista completa, che al momento ha già ottenuto 1.817.525 visualizzazioni, – interessante e precisa a mio parere, una fake news a parere degli esperti di “Patto per la Scienza” – è, al momento, ancora visionabile sul canale YouTube di Byoblu. Ma i querelanti hanno chiesto all’Autorità Giudiziaria di « l’adozione di ogni provvedimento anche volto ad oscurare e/o a sequestrare i canali YouTube ».

Di seguito il video completo :

–

Note :

[1] “Patto per la Scienza” è stata promossa da Guido Silvetri – che il 17 dicembre 2018 ha registrato il dominio del sito web -, medico di origine chiaramente italiana ma che oggi vive negli Stati Uniti, in Georgia, ed è ottimamente inserito nell’ambiente scientifico statunitense – , e dal suo amico e collega medico e scrittore Roberto Burioni. Quest’ultimo ha acquisito notorietà con i suoi interventi sui social media sul tema dei vaccini.